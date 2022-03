Después de perderlo todo por la pandemia del COVID, mujer en Cali cayó en las garras de una pirámide

Sandra Milena Velasco es una administradora de empresas que, durante la pandemia por el COVID-19, perdió su empleo. Tiene un hijo y en medio de su desesperación por sacarlo adelante accedió a la invitación de su mejor amiga para hacer parte de una empresa de inversión en Cali en la que supuestamente, además, de recibir dinero. Tendría otros grandes beneficios.

"Ella me dijo que esto era muy bueno porque con el método de inversión gana educación, viajes y fuera de eso una rentabilidad que me daban y que el dinero debía dejarlo por tres años. Me dijo que si tenía tarjetas de crédito hiciera un avance porque ella lo había hecho y ya estaba recibiendo. En medio de toda la situación que he estado viviendo yo accedí", contó la mujer a BLU Radio.

Publicidad

Sin embargo, todo terminó siendo una estafa. Con una tarjeta de crédito invirtió $10.000.000 y las ganancias supuestamente se verían reflejadas a partir del mes de febrero del 2022 y eso nunca sucedió. Fue a reclamar a las oficinas de la empresa, le solicitaron firmar un documento para la supuesta devolución del dinero y denuncia que casi a patadas la obligaron a salir. Días después regresó y el sitio ya estaba desocupado.

"Empecé a indagar con ella para que me colaborara porque fue ella la que me invitó y ahí se echó para atrás. Me dijo que a me tocaba ir a la oficina de la empresa Generación ZOE y nadie me da respuesta de ese dinero, las cuotas en el banco no dan espera y estoy endeudada", agregó Sandra Milena.

Asegura que una vez comenzó a reclamar, fue sacada de los grupos de WhatsApp y nunca volvió a recibir una respuesta. Ahora, se encuentra más endeudada de lo que estaba y no solo ella, mucha más personas que indica se encuentran en la misma situación. Algunos habían invertido hasta $100.000.000.