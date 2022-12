Estudiantes de colegio de Candelaria no pueden usar los baños por falta de agua

El problema se presenta en la sede Manuela Beltrán de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del corregimiento de Buchitolo del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, allí los padres de por lo menos 100 niños de tercero cuarto y quinto de primaria decidieron tomarse el colegio para exigir que se mejore el sistema de acueducto en el predio.

Publicidad

Yuliana Quevedo, madre de una estudiante y presidente de la asociación de padres de familia, denunció que hace ocho meses los menores no pueden usar los baños por falta de agua por lo que deben aguantar las ocho horas de la jornada única escolar para llegar a sus casas y hacer sus necesidades.

“La jornada empieza desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, hay un tanque pero el agua no sube, a ellos les recogen agua en dos cubetas pequeñas, no pueden entrar a los baños porque son sucios, hay niñas que les duele la barriga, otros que no pudieron tomar agua, ya un niño tiene problemas de salud por eso”, señaló la madre de familia.

Publicidad

Los padres desde hace algunos días no permiten el acceso de docentes ni directivas al plantel y con turnos se rotan para continuar la protesta.

Publicidad

Dice Yuliana que debieron tomar las vías de hecho para pedir que las autoridades sanitarias y rectoría del colegio construyan un aljibe para garantizar el suministro de agua.

Los padres también exigen la presencia de delegados de las secretarias de educación de Candelaria y Valle para que evalúen el caso y puedan priorizar las obras requeridas para garantizar la entrega de agua en el colegio.

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.