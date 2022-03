"Fue a cumplir con el gobierno y me la mataron": esposa de mujer asesinada por robarla en Cali

La familia de Johana Tarazona, la mujer de 42 años de edad asesinada en medio de un atraco en el sector de Bochalema, sur de Cali , cuando se dirigía a ser jurado en las elecciones, está destruida.

La víctima era dueña de una inmobiliaria, fue designada como jurado de votación para las pasadas elecciones del 13 de marzo y salió esa mañana a cumplir con su deber. Sin embargo, en el camino, fue interceptada por dos hombres en motocicleta quienes la asesinaron a disparos por robarle el celular.

Publicidad

"Ella fue un día antes a la capacitación que había y ayer salió temprano porque le tocaba en un lugar muy retirado. Salió a las 6:00 de aquí para cumplir con el gobierno y mire, me mataron a mi esposa", dijo a BLU Radio su esposa, Lina Hernández.

Llevaban más de trece años de relación, dos de casadas y un hijo de siete años que hoy llora y lamenta la forma en la que le arrebataron a su madre.

"A mi casa llegó alguien de la Sijín y me mostró un documento, me decía que si por favor lo podía acompañar y yo le preguntaba qué pasó y me dijeron que hubo un inconveniente con Johana y ahí fue que la vi tirada en el piso", agregó Hernández.

En medio de una persecución a disparos, uno de los delincuentes recibió un impacto de bala de la Policía y murió en el sitio; el otro, un joven de tan solo 16 años, intentó esconderse pero fue aprehendido. La familia de Johana exige justicia y que sea judicializado, pues a pesar de su edad, no le importó acabar con la vida de alguien más.

Publicidad

"Si lo sueltan yo creo que va a seguir haciendo lo mismo y puede seguir matando a la gente", concluyó la esposa de la víctima.

Mientras tanto, los vecinos del sector denuncian que la inseguridad y los robos son el pan de cada día y temen que esta historia se repita. Por eso, exigen que se instale un CAI y que hayan patrullajes constantes, pues indican que rara vez ven un policía en el sector.

Publicidad

Escuche más noticias: