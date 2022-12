Fuerte explosión generó terror en el oriente de Cali

Con mucho miedo amanecieron los habitantes del barrio Marroquín, oriente de la capital del Valle, en la mañana de este miércoles 9 de agosto, el fuerte sonido de una explosión generó pánico entre la comunidad, quienes temieron por su vida, sin embargo, esta detonación solo dejó daños en una vivienda.

"Yo me tiré de la cama, pues creí que se iba a caer la casa. La casa tembló. Cuando sonaron los vidrios yo me tiré para afuera y no vimos si no el humero", relató habitante de la residencia afectada.

Entre tanto, las autoridades de la capital del Valle del Cauca descartaron que se tratara de una granada u otro artefacto explosivo.

"Según las pesquisas hechas por el personal de antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Cali, da a entender que se trataba de un artefacto pirotécnico llamado ‘tumbarranchos’", dijo el Coronel Germán Muñoz, comandante del Distrito 4 de la Policía.

La explosión alarmó a la comunidad, tanto así, que la Policía sobrevoló la zona, mientras que las patrullas en tierra lograban la detención de algunos sospechosos.

