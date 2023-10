Gobernador electo de Nariño pide al presidente que el departamento "sea un laboratorio de paz"

El gobernador electo de Nariño, Luis Alfonso Escobar, solicitará al presidente y al alto comisionado para la paz que permitan que este departamento sea un laboratorio de paz y tenga un puesto en la mesa de diálogos con el ELN y las Farc, considerando que Nariño es una de las regiones que ha colocado una alta cifra de muertos en este conflicto armado.

El nuevo mandatario de los nariñenses le dijo a Blu Radio que su mayor reto está en lograr consolidar la paz total para este departamento fronterizo e indicó que, en corrido del año, se han registrado 365 homicidios, 5 feminicidios, 8 líderes asesinados y 3 masacres.

Señaló, igualmente, que le preocupa la situación de los desplazados que en lo que va corrido del año ascienden a 23.037 personas que tuvieron que dejar sus casas y fincas, en 38 eventos de desplazamiento y 4 eventos de confinamiento.

Sumado a eso, los hechos registrados por minas antipersonal ascienden a 35. En ellos, dos personas murieron en en hechos registrados en la subregión del Telembí.

“Lo he dicho desde el primer momento y no me cansaré de repetirlo y se lo dije a la señora vicepresidente Francia Márquez, y se lo estoy diciendo a la delegación del Gobierno nacional y se lo vamos a decir al presidente Gustavo Petro: la paz del país pasa por la paz de Nariño”, manifestó el mandatario seccional electo.

Señaló que, de acuerdo a la ley de paz total, Nariño debe tener un espacio que permita en el marco de la coordinación con el que debe definir la política de paz total, para que así Nariño sea un laboratorio de paz.

El gobernador electo por los nariñenses con más de 345.000 votos pidió a los grupos armados ilegales que “hagan un alto en el camino y que den un espacio (para) que cesen todas las hostilidades contra la población civil".

"Los grupos deben entender que la comunidad no puede seguir en medio del fuego cruzado, ni mucho menos dejando sus casas para poner a salvo sus vidas, es hora de que entiendan que la guerra solo trae desgracias y somete al departamento a un subdesarrollo", precisó Escobar.

"Permitan que las miles de familias que están desplazadas puedan volver a sus territorios sin miedo a caer en los campos minados, hagan un alto para que el Gobierno nacional explore la posibilidad de iniciar un diálogo sincero de paz en esta región fronteriza", concluyó el nuevo gobernador de los nariñenses, Luis Alfonso Escobar Trujillo.

