Gobernadora del Valle rechazó la quema de vehículos en la vía a Buenaventura

La gobernadora del valle, Dilian Francisca Toro rechazó los actos vandálicos en la vía Buga-Buenaventura con la quema de un tracto camión, donde el conductor resulto con graves quemaduras de segundo grado en piernas y antebrazo.

El conductor fue identificado como Néstor García, el cual resultó con quemaduras en piernas y antebrazo en este ataque. “Estaba antes del peaje de Loboguerrero, la policía indicó que a las 10 p.m. iban a sacar los carros en caravana, pero a esa hora solo salieron seis mulas entonces mejor me devolví para Cali, en el camino desde una moto empezaron a arrojar botellas y piedras, y eso me cayó en la mano y se me prendió”, relato García.

Dilian ordenó el traslado de esta persona que se encuentra en el centro médico del municipio de Dagua para que sea atendido en el Hospital Universitario del Valle y reiteró que estas acciones afectan el desarrollo de las conversaciones.