Investigan constante acoso a mujeres por parte de hombres en vehículos en el sur de Cali

Acosadas, acechadas y débiles. Así, aseguran sentirse muchas mujeres que han sido víctimas e persecuciones especialmente en el sur de Cali, por parte de hombres a bordo de vehículos.

Una de las víctimas relató a BLU Radio que mientras se encontraba en una cita odontológica en el barrio El Ingenio, le pidieron sacar una fotocopia y de inmediato salió en búsqueda de un café internet. Caminó varias cuadras sin si quiera sospechar lo que estaba sucediendo.

A su paso, dos hombres en una camioneta de color plata la observaban.

"Se baja del lado del copiloto, un hombre alto y trigueño. Me dice 'quieta, si se mueve la mato'. Yo no reaccioné, me dio pánico y empecé a temblar. En ese momento siento una mano que me toma por el brazo derecho y es un señor que me dice: 'niña, reaccione. La están siguiendo y se la quieren llevar'", dijo la víctima.

Asustada y con lágrimas en los ojos, se refugió en un local y desde ese momento, afirma que salir a la calle se ha convertido en una tortura.

Mientras tanto, en el barrio Junín, una segunda víctima se encontraba en la casa de su amiga, salió con rumbo a su vivienda y durante todo el camino se percató que estaba siendo perseguida por un carro rojo e inclusive, comenzó a llamarla.

"Venga niña, venga que la necesito a usted", expresó.

Comenzó a caminar más rápido y en una cuadra en la que habían varias personas, el conductor huyó y ella, creyó que ese era el fin. Sin embargo, se llevó una sorprenda cuando legó a su casa.

Llego a mi casa y me doy cuenta que está parqueado ahí afuera. Le empiezo a gritar que por qué me está siguiendo y mis vecinos se dan cuenta entonces se va. Al rato vienen mis vecinos a tocar y me dicen que volvió. Tengo las placas del carro insistió la mujer.

Las autoridades anunciaron que adelantarán una reunión de forma conjunta para determinar la estrategia que implementarán para frenar estos hechos.

"Se nos informa de hasta 30 casos. Tenemos placas de vehículos e información de los propietarios", confirmó el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas.

Movimientos feministas del distrito, piden celeridad en las investigaciones para evitar hechos que lamentar.

"Este fenómeno, nosotras estamos seguras que se relaciona con una problemática mucho más grande que se relaciona con la cultura de la violación, la trata y la explotación sexual", dijo Melissa Rojas, directora de la Escuela Feminista Esfémica.

"Las mujeres y niñas desaparecen y las autoridades no hacen un esfuerzo tangible para cambiar la situación", añadió Rojas,