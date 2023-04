Jorge Iván Ospina dice que no renunciará a la Alcaldía de Cali por investigaciones de la Contraloría

Horas después de que la Controlaría anunciara el embargo de cuentas y bienes del alcalde de Cali, mientras investiga presuntas irregularidades en contratos de la Alcaldía y de Emcali, Jorge Iván Ospina , alcalde de Cali, expresó que se siente tranquilo y que no renunciará a su cargo.

El alcalde Jorge Iván Ospina señaló que los políticos que no hacen nada por la ciudad son los que hoy están pidiendo su renuncia: "Algunos hacen política de mala calidad, negándole propuestas al territorio, por no tener ideas de cómo asumir esos temas, se van es a la política de baja calidad, que es pedirle un alcalde que renuncie, circunstancia que por supuesto no haré", manifestó.

Ospina reiteró que no se ha robado un peso de la Alcaldía de Cali, que no ha ejecutado los contratos que investiga la Contraloría y que está viviendo momentos de dificultad por el embargo de sus cuentas.

"Yo llevo mi semana de pasión teniendo mis cuentas embargadas por un proyecto que ni (he) ejecutado, que no me robado el dinero que ellos bien lo saben y que además se ejecutó a cabalidad, pero así son las cosas en lo público y hay que cogerlas con tranquilidad", complementó el mandatario local.

La Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría explicó que se investigan presuntas irregularidades en contratos de la Alcaldía y las Empresas Municipales de Cali (Emcali) por más de $700.000 millones de pesos.

