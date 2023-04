"No existe evidencia de pérdida de recursos": alcalde de Cali sobre investigación de la Contraloría

Después de la rueda de prensa de la gira del trofeo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, el alcalde de Cali , Jorge Iván Ospina, se refirió a la investigación que adelanta la Contraloría, donde encontraron irregularidades en un convenio inter administrativo para el mantenimiento de cámaras de vigilancia de Cali y en contratos con Emcali

"La pregunta es, hay pérdida de recursos y diría absolutamente no, son proyectos que se vienen ejecutando de alta calidad se viene desarrollando en diversos ordenes, la Alcaldía de Cali delega en los diferentes secretarios dicho proceso contractual, por lo tanto el alcalde no participa en los procesos de la identificación de un proveedor a la ciudad", señaló el mandatario local.

Recordemos que la entidad de revisión fiscal ordenó el embargo de las 45 cuentas bancarias y 12 bienes inmuebles de los implicados.

"Me embargaron dos cuentas de ahorros, donde me pagan y la otra la tengo con mi hermano Diego a partir de un emprendimiento que tenemos juntos de compra y venta de café, pero además me embargaron dos predios una loto en Miraflores donde yo vivo y una finca donde desarrollo el proceso de café", detalló el alcalde Ospina.

Publicidad

El mandatario también se refirió respecto a la indagación preliminar de la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios de la Alcaldía de Cali por presuntas irregularidades en la firma de múltiples contratos por más de 63.000 millones de pesos con Christian Moreno Herrera, quien tendría, al parecer, un parentesco en cuarto grado con el actual mandatario

"Quiero aclarar, porque me parece miserable a este señalamiento, mi mamá tiene un primo hermano, ese primo hermano de mi mamá tiene un hijo, ese hijo se llama Cristian Moreno es contratista de la ciudad de Cali, durante dos administraciones y nuevamente concursa en nuestra alcaldía y gana contratación publica", explicó el mandatario.

Publicidad

Recordemos que los contratos fueron suscritos con diferentes entidades adscritas a la Alcaldía de Cali, como las secretarías del Deporte y la Recreación, así como la de Vivienda Social y Hábitat; el Departamento Administrativo de la Gestión del Medioambiente y la Unidad Administrativa a Especial de Gestión de Bienes y Servicios.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: