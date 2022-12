"La Terminal del Sur del MIO no tiene reversa": Alcalde de Cali

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, aseguró que el proyecto de la Terminal Sur del MIO es prioritario, al igual que el paquete de obras viales que esperan ejecutarse a partir del próximo año en el sur de la ciudad.

Publicidad

El mandatario dijo que, además de ser egoísta la posición de los residentes de la zona, sus promotores no han presentado ninguna propuesta alternativa.

“Esta es una solución para la movilidad de Cali, donde estamos generando tres salidas importantísimas para la ciudad, vamos a crear una estación bonita, con la cual se va a motivar el uso del transporte masivo”, señaló Armitage.

Publicidad

El Alcalde reiteró que todos los permisos ambientales están dados y que no habrá daño ambiental grave en la zona, también manifestó que está dispuesto a reunirse con los promotores del no a la Terminal del Sur, sin embargo, aclaró que esto no significa que el proyecto tenga reversa.

Publicidad

“Esta es una obra adjudicada, que ya tiene las aprobaciones de todas las entidades ambientales, yo tengo el mayor gusto en atenderlos, pero en absoluto puedo echar reversa”, agregó el mandatario.

Los habitantes del barrio Valle del Lili continúan con la recolección de firmas digitales y la presentación de recursos como tutelas y acciones populares ante los jueces de Cali, para tratar de frenar el proyecto, hasta tanto no se garantice que no se impactará el humedal El Cortijo, ni la flora y fauna que habitan en ese ecosistema.

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y nuestros contenidos destacados, DESCARGA ya la APP de Blu Radio: