Le robaron bicicleta de más de $18 millones a deportista de paracycling en Cali

Edwin Sandoval, exciclista profesional caleño que corriendo en la vuelta a Antioquia se accidentó y producto de la lesión ahora corre en la modalidad de Paracycling, fue la nueva víctima de los delincuentes en Cali.

Su sueño este año es asistir al mundial de Paracycling en Canadá que se desarrollará en el mes de agosto y convertirse en campeón. Sin embargo, a raíz del atraco, este empieza a verse lejano.

Se movilizaba junto a su compañero por la vía que conduce de Cali al Km 18 y metros antes de la iglesia del barrio Terrón Colorado, se había registrado un accidente por lo que el tráfico estaba detenido. Su decisión de continuar le costó caro, pues hombres armados los interceptaron y le quitaron su bicicleta cuyo valor comercial es de más de $18 millones.

"Como el tráfico estaba parado, de ahí para arriba estaba muy solo. Ellos salieron a pie muy cerca de un callejón y yo no me bajé del todo de la bicicleta, solo paré y uno de los asaltantes creyó que yo me iba a volar pero en realidad nunca lo pensé porque estaba asustado. Él ahí mismo me apuntó con el arma y me pegó con ella tres veces en el pecho diciéndome que no me fuera a hacer matar", contó el deportista a BLU Radio.

Los delincuentes no solo se llevaron su bicicleta, también otras pertenencias como celulares e inclusive la bomba de inflar las llantas. Esta era su única herramienta de trabajo, su compañera de ruta y sin ella o una nueva, no podría competir.

"La tengo hace dos años, es la única bicicleta con la que yo entreno y el daño además de económico también es en mi preparación. Ahora no sé cuándo podré volver a entrenar", agregó Edwin.

Aunque de inmediato dieron en el CAI de la Policía ubicado metros más adelante, los atracadores no fueron encontrados. Muchos deportistas han denunciado atracos a mano armada en la misma zona, por lo que piden a las autoridades controles y acompañamiento, pues este tipo de hechos delincuenciales podrían terminar en tragedia.