“Maduro es un fraude”: venezolanos en Cali convocan plantón contra elecciones

Por medio del hashtag #MaduroEsUnFraude están convocando a los venezolanos residentes en Cali para que asistan a un plantón este domingo frente a la iglesia La Ermita, en protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro y las elecciones que se realizarán en el vecino país.

La manifestación se realizará a las 10:00 de la mañana y los organizadores esperan la asistencia de venezolanos radicados en la capital vallecaucana y los que se encuentran de paso.

“Los que están allá en Venezuela, no todos, pero la gran mayoría, dice que no va votar por supuesto, porque son unas elecciones que no garantizan nada. Nosotros queremos respaldar mediante una concentración”, explicó María José Pisani, una de las voceras de la manifestación.

Además, en la manifestación se promoverá una firmatón, con la que sus organizadores aspiran solicitar una intervención de veeduría de organismos internacionales en los comicios, especialmente de La Haya.

