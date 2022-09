"Me apuntaron en el pecho": hombre denuncia atraco entre 15 motociclistas en autopista Cali-Yumbo

Un completo infierno fue el que tuvo que vivir un ciudadano junto a su madre de 56 años, durante un atraco a mano armada en la autopista Cali - Yumbo.

El hombre salió de trabajar hacia las 10:30 de la noche y recogió a su mamá para desplazarse hasta su vivienda en el corregimiento de Dapa. Sin embargo, fueron interceptados por un grupo de aproximadamente 15 motociclistas que pretendían quitarle su moto.

"Yo recojo a mi mamá porque ella sale casi a la misma hora y en todo el puente de Carvajal, en el momento en el que paro para que ella se suba, veo que se acercan unas 15 motos, pensé que subían para Dapa porque regularmente hacen piques y car audio pero no. Nos increpan con armas y nos amenazan", contó Andrés Muñoz a Blu Radio.

Aseguró que, aunque a su madre no le hicieron daño, los delincuentes se ensañaron con él y aunque no lograron robarle su moto, le quitaron el celular, dinero y todos los documentos.

"Del susto yo simplemente levanto las manos y les digo que tranquilos que estoy cooperando. Los tipos en su afán me quitan la llave de la moto y entre ellos la pierden, como yo no soltaba la moto uno de ellos me apunta con el arma en el pecho y la moto se cae. En ese momento empiezan a pegarme cachazos con las armas y me quitan el maletín con la cédula, la tarjeta de propiedad, documentos de la empresa y la libreta militar", agregó la víctima.

"Mi mamá estaba muy asustada, en ese momento quería darle como un ataque de ansiedad porque le faltaba la respiración. Yo fui a atenderla a ella y como la empresa donde trabajo queda cerca, nos refugiamos ahí", dijo Muñoz.

Inmediatamente dieron aviso a sus familiares y cuando trataban de dar con el paradero de los responsables, encontraron a otra víctima. Aseguran además, que este tipo de atracos en la vía y sobre todo en ese mismo punto, son constantes.

"El esposo de mi mamá y mi hermano me recogen y nosotros fuimos en las motos. Vimos un señor que subía caminando y le preguntamos que qué le había pasado y nos dijo que le habían robado la moto, el mismo día, al momento de haberme robado a mí y la misma cantidad de personas. De hecho a un compañero de mi empresa en la misma zona ya le habían robado la moto y recibimos información de otras dos personas a las que le pasó lo mismo en el mismo lugar", puntualizó el ciudadano.

El lugar en el que se presentaron los hechos es un punto muerto donde no hay cámaras de seguridad con las que se puedan identificar a los delincuentes. Trabajadores de la zona exigen presencia de las autoridades para que garanticen su seguridad.

