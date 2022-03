Me ofrecía un millón por relaciones: mujer denuncia acoso de un conductor de plataforma en Cali

María José Rico sería la nueva víctima de acoso sexual por parte de un conductor de transporte de una empresa privada en Cali . Ella, denunció que solicitó un servicio, lo abordó y una vez el viaje terminó, el conductor de la aplicación la llamó y le ofreció un millón de pesos por tener relaciones sexuales con él.

La mujer asustada decidió bloquearlo. Sin embargo, el sujeto continúa buscándola por otros números: "Pedí el servicio por la aplicación, era un trayecto muy corto, de no más de cinco minutos, porque el destino era muy cerca de mi casa y la situación se volvió muy incómoda cuando una hora después de haberme dejado en el destino, recibo una llamada de una persona llamada Alex y me dijo que me ofrecía un millón de pesos", contó María José a BLU Radio.

La joven confirmó que este hombre le hacía preguntas incómodas durante el viaje y lo que más le preocupa, es que ya conoce dónde está ubicada su vivienda.

"Le escribí un mensaje de texto diciéndole que por favor me dejara en paz, que no me interesaba tener algún vínculo con él, pero, desde que me di cuenta que era el conductor y su insistencia, realmente estoy muy asustada porque sabe dónde vivo, tengo hermanas y tengo mamá", agregó la víctima.

Desde la plataforma de trasporte afirmaron que rechazan estos hechos y están en investigación para poder suspender al conductor, mientras la joven interpondrá una denuncia formal en contra del acosador.

