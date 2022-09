"Me voy para pagarle un médico": el relato de madre del caleño desaparecido en el Tapón del Darién

Con la esperanza hecha pedazos se encuentra una familia caleña, tras el viaje que emprendió uno de sus integrantes a principios del presente mes rumbo a Estados Unidos , atravesando la selva del Tapón del Darién.

Héctor Marino Núñez Ramírez, de 46 años, salió de su vivienda para cumplir el sueño americano: llegar a los Estados Unidos. Para ello, tenía que atravesar la peligrosa selva del Tapón del Darién en la frontera de Colombia con Panamá, y aunque le dijo a sus seres queridos que estaba listo para hacerlo, se llevaron una amarga sorpresa: en una aplicación encontraron un video del hombre completamente embarrado, fatigado, sin aliento y pidiéndole a las personas que lo acompañaban que lo cargaran, pues aseguraba no tener fuerzas para continuar el recorrido.

La familia de Héctor Marino Núñez, un caleño de 46 años está desesperada tras conocer este video en el que se ve al hombre completamente embarrado y débil en la selva de Tapón del Darién. El hombre inició el viaje a principios de este mes, tratando de cumplir el sueño americano. pic.twitter.com/z4ENcHM1Gz — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 19, 2022

A partir de ese momento inició el calvario para la familia, pues tras lograr comunicarse con el hombre que había publicado el video, este les hizo llegar otro en el que se puede ver a Héctor arrastrándose en el lodo.

La familia de Héctor Núñez, el caleño desaparecido en el Tapón del Darién, reveló otro video donde el hombre pide ayuda mientas se arrastra en el lodo, para continuar hacia los Estados Unidos. Su madre de 85 años, dijo que su hijo le prometió irse para poder pagarle un médico. pic.twitter.com/7wNQlr5aCi — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 20, 2022

"No más con la voz lo reconocí. Lo vi devastado, una imagen muy triste porque estaba sin fuerzas, sin poder respirar. Esto es algo que nos tiene conmovidos y derrotados. Él se fue con sueños, con ilusiones y ganas de salir adelante. Lo último que me dijo fue que ya iba a entrar a la selva y que orara mucho por él, yo le dije que claro que sí, que Dios te bendiga y te guarde la vida", dijo su sobrina, Sandra Montenegro.

Francia de Núñez, madre de Héctor, contó, entre lágrimas, que con este viaje él buscaba poderle brindar una mejor calidad de vida. Su esperanza es poder el próximo viernes 23 de septiembre, cuando su hijo cumple 47 años, escuchar su voz y saber que continúa con vida.

"Me dijo: mamá yo me voy a trabajar para venir y traerle o pagarle un médico. No sabemos qué vamos a hacer, si aparece o no", dijo la mujer de 85 años.

Héctor es comerciante y tenía un grupo de amigos dedicado a ayudar a migrantes a atravesar la peligrosa selva. Antes de irse, visitó a su mamá en el barrio Nacional y contó que estaba recogiendo cuatro millones de pesos para poder emprender el viaje.

Posteriormente, a través de una llamada telefónica, les confirmó que estaba en Medellín. Ahora piden ayuda no solo al Gobierno, sino a quienes atraviesen la selva, en caso de verlo.

"Por favor, si lo ven, si está muerto o lo llegan a encontrar en el camino tómenle una foto para nosotros estar tranquilos, para que su mamá sepa que lo encontramos. Les pido ayuda y misericordia", agregó su sobrina.

Los seres queridos de Héctor se encuentran en la total incertidumbre, pues han recibido versiones encontradas a través de redes sociales sobre su estado. Algunas personas aseguran que murió, mientras otras dicen que permanece con vida.

