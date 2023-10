Ministro del Interior se mostró partidario de la reestructuración del Consejo Nacional Electoral

Desde Cali, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, indicó que es necesario una reestructuración del Consejo Nacional Electoral, aseguró que se deben replantear "las reglas del juego" pues actualmente cuenta con la participación de miembros de algunos partidos políticos en lugar de todos por lo que no considera lógico que sean pocos los que decidan el futuro de las candidaturas del país.

"No se justifica que una organización que tiene origen en unos partidos y no en todos, tomen decisiones de fondo sobre quien puede y quien no puede ser candidato, de manera que estructuralmente yo si creo que hay que pensar el Consejo Electoral" expresó el ministro del Interior.

No obstante, sí afirmó que es hora de que el país abra el debate sobre reformar el CNE “Es un debate político, aunque quiero iniciar diciendo que hoy tenemos que jugar con las reglas de juego establecidas, pero, hacia adelante, sí hay que abrir ese debate”, señaló.

El ministro del Interior, se refirió también a varios temas relacionados a las elecciones del próximo 29 de octubre, entre esos los rumores sobre un posible apagón en varias zonas del país, aseguró que el Gobierno está tomando las medidas necesarias.

