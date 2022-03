"No hubo bullying a estudiante invidente", dicen en colegio de Tuluá, Valle, tras difusión de video

En video quedó registrado el momento en el que un grupo de estudiantes, con un condón inflado, presuntamente hostigan a una de sus compañeras, quien presenta una condición de discapacidad visual. Los hechos se registraron al interior de la Institución Educativa Aguaclara en Tuluá , Valle.

La escena fue difundida a través de redes sociales por parte de una de sus compañeras y, de inmediato, generó rechazo. Al enterarse de la situación, las directivas de la institución convocaron a una reunión con los padres de familia de todos los alumnos involucrados.

Investigan un presunto caso de acoso escolar en contra una niña invidente en un colegio público de Tuluá, Valle. Las autoridades analizan un video en el que se ven estudiantes en un salón de clases hostigando a la adolescente con un condón inflado. 1/2 pic.twitter.com/TmlJNJfs8f — BLU Pacífico (@BLUPacifico) March 3, 2022

"Ellos estaban en el descanso y nos dijeron que estaban entrando y saliendo del salón. No es un hecho de aplaudir, así haya una aclaración, definitivamente no es algo de avalar porque es un comportamiento no adecuado. A la primera que se le dio la palabra en la reunión fue a Camila, la niña presuntamente vulnerada e inmediatamente nos dice que estaban recochando, jugando con un anticonceptivo y que a ella siempre la han tratado bien", aseguró, en diálogo con BLU Radio, Leidy Montes, rectora de la institución.

"La niña que grabó nos dijo que era una recocha de grupo y que en ningún momento pensó en dañarla", añadió.

Una vez terminada la reunión, María Camila Zuleta, la estudiante de grado décimo y quien tiene 18 años, salió en defensa de sus compañeros y manifestó que no fue víctima de bullyng, pues ella también estaba participando del momento de desorden.

2/2 La estudiante a través de un video, salió a defender a sus compañeros y a manifestar que no fue víctima de 'Bullying', las directivas del plantel adelantaron una reunión y anunciaron un proceso de investigación y seguimiento al caso. #MañanasBLU pic.twitter.com/YCBn1OOPiu — BLU Pacífico (@BLUPacifico) March 3, 2022

"Camila es una niña muy pila, inteligente, cantante, pianista y tiene una personalidad arrolladora y una capacidad tanto intelectual como de su personalidad de tomar decisiones y no dejarse intimidar. Ella no se dejaría amenazar y lo mismo su madre, es una señora muy comprometida", agregó la rectora.

A partir de este momento, la institución anuncia un acompañamiento permanente a sus 1.800 estudiantes. En el caso de María Camila, será presentada ante una trabajadora social y tanto ella como sus compañeros, van a liderar charlas y procesos de concientización para prevenir el bullying.

