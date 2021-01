No me interesa un decreto que traslada responsabilidad y libera al Gobierno central: alcalde de Cali Jorge Iván Ospina pidió que no se dejara solo la responsabilidad de la compra de las vacunas a las ciudades, pues Cali invertiría 30.000 millones de pesos para complementar la compra que realice el Gobierno Nacional, pero no para que le quiten las que les iban a asignar.