No tengo capacidad para contener 15.000 personas: secretario de seguridad por fiesta de Ulpiano

Esto es lo que se vive durante cada 31 de diciembre y primero de enero en el barrio Ulpiano Lloreda, oriente de Cali.

Miles de personas bailando, cantando, consumiendo bebidas embriagantes y arrojándose harina y espuma por las calles. Una popular fiesta que este año nuevamente se realizará y con permiso de la Alcaldía.

A pesar del aumento de los contagios de COVID-19 en Cali, la Alcaldía distrital autorizó la realización de una multitudinaria fiesta callejera que tradicionalmente se realiza en el barrio Ulpiano Lloreda, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. 10.000 personas participarían. pic.twitter.com/ix762HlskF — BLU Pacífico (@BLUPacifico) December 29, 2021

El anuncio no ha caído nada bien para el gremio médico, pues Cali registró en las últimas horas 1.339 contagios de COVID-19 y una aglomeración de tal magnitud generaría una ola de contagios aún más desbordada. Ven el aval como un acto de irresponsabilidad.

"Se debe hacer ya una restricción de absolutamente todos los eventos que conlleven a una gran conglomeración de gente. La gran mayoría de las personas no guardan las medidas de bioseguridad y en Cali estamos totalmente atrasados de haber reordenado una restricción. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que estén totalmente colapsadas las UCIS y salas de hospitalización como ya lo están los servicios de urgencias?, dijo Jorge Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos.

Desde la Alcaldía de Cali le pidieron, tanto al médico como a todas las personas que se opongan, a que ofrezcan una solución para poder controlar a las más de 15.000 personas que se espera participen.

"Si alguien me da una fórmula de cómo contener 15.000 personas que quieran salir la colocamos, pero aquí, con 5.000 policías, yo no tengo capacidad para contener a esas personas que vayan a salir, entonces, en lugar de decir no, estamos diciendo sí, pero con bioseguridad. No es una decisión arbitraria sino pensada en que eso va a pasar sí o sí", afirmó el secretario de seguridad de Cali, Carlos Soler.

Como es un hecho que se realizará, las autoridades ya tienen listo el supuesto dispositivo de seguridad y bioseguridad para el evento. 1.000 policías y personal de la secretaría de salud.

"Puesto de mando unificado, apoyo del Ejército y todo el tema de bioseguridad con la secretaria Miyerlandi y videovigilancia con el helicóptero y drones con identificación facial", agregó Soler.

La fiesta inicia durante la noche de este viernes 31 de diciembre y, además, se teme desde diferentes sectores que esta vez no se extienda hasta el 1 de enero sino hasta el 2, teniendo en cuenta que cae domingo.