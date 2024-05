Guardia de Amazon intentó matar a su jefe en un almacén: video es impactante

En un impactante incidente, Ali Hamsa Yusuf, un guardia de seguridad de Amazon, intentó asesinar a su jefe en un almacén. El hecho ocurrió en las instalaciones de Amazon en West Jefferson, Ohio, el pasado 12 de mayo alrededor de las 16:40.

Las perturbadoras imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a Yusuf, de 22 años, ingresando tambaleándose al lugar y apuntando a la cabeza de su supervisor con una pistola.

Según el video difundido por XSYX, Yusuf utilizó su tarjeta de acceso para entrar en el almacén, donde más de 100 empleados estaban trabajando. Se acercó sigilosamente a su supervisor y apuntó directamente a su cabeza desde una distancia de aproximadamente tres metros.

Sin embargo, cuando intentó disparar, el arma se atascó, salvando milagrosamente la vida de su supervisor. Tras fallar dos disparos, Yusuf huyó del lugar, comentó La Razón.

El sospechoso fue localizado 90 minutos después en un Toyota Camry blanco en Columbus, a 20 millas del almacén de Amazon. La situación culminó en un enfrentamiento con la policía, durante el cual Yusuf abrió fuego contra los oficiales. En el intercambio de disparos, el aprendiz de guardia de seguridad fue fatalmente herido y posteriormente falleció en el hospital.

Afortunadamente, ningún civil resultó herido durante el incidente. Sin embargo, un oficial de policía de Columbus recibió un disparo en el pecho, aunque su chaleco antibalas logró evitar lesiones graves.

El motivo detrás del ataque de Yusuf aún no está claro, ya que no se le permitía portar un arma mientras trabajaba y no tenía antecedentes penales conocidos. Las autoridades continúan investigando el caso para determinar los detalles y motivaciones detrás del violento acto.