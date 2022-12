Piden a guaqueros respetar obras de la vía Cali – Candelaria tras hallazgo arqueológico

Las autoridades del Valle del Cauca le solicitaron a la Policía Nacional vigilar constantemente la obra en la que se amplía la vía que comunica a Cali con Candelaria, tras encontrar algunos vestigios arqueológicos en el sector.

El hecho se presenta en el sector conocido como ‘El Crucero’, más delante de Cavasa, donde los ingenieros encontraron algunos elementos que pertenecerían a las culturas Quimbaya o Malagana que poblaron el Valle del Cauca.

Hasta el sitio llegaron investigadores de la Gobernación del Valle acompañados de funcionarios del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, Inciva, además de la Secretaría de Infraestructura para preservar los vestigios.

No obstante, le pidieron a la ciudadanía no intervenir en el sector pues han denunciado que de noche los buscadores de tesoros, más conocidos como ‘guaqueros’, han ido a buscar supuestos tesoros.

Ante esto, Álvaro Rodríguez, director de Inciva, aclaró que

en la zona no hay oro y que solamente se ha encontrado algunos restos de cerámicas y carbón.

“Afortunadamente no ha habido robos, pero nos están dañando piezas de cerámica. Repito allí no hay oro, no hay piezas valiosas”, dijo Rodríguez.

No obstante, el secretario de Infraestructura del departamento, Miguel Ángel Muñoz, pidió a las autoridades que hagan patrullaje constante en la zona y precisó que a pesar de las investigaciones que se realizan en la zona no hay retrasos en la obra.