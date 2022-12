¡Qué carácter! Esposa de Justin Timberlake lo mandó a conseguir trabajo

El cantante, compositor y productor Justin Timberlake vivió uno de los momentos más cómicos que se haya podido registrar en sus redes sociales después que su esposa Jessica Biel lo haya mandado a ‘conseguir empleo’.

La actriz de 36 años, nacida en Minnesota Estados Unidos, comentó una de las fotos que subió el artista a su cuenta de Instagram.

Publicidad

Lea también: Las novedades que trae Tecnofest 2018 en Cali

Timberlake, en la foto, aparece acompañado de varias personalidades con la descripción: “I gotta get my own show” (debo conseguir mi propio show) a lo que su esposa respondió: “Yes, please get a job” (Sí, por favor consigue un trabajo).

Publicidad



La foto supera el millón y medio de ‘me gusta’, y cerca de 12.200 comentarios de sus fans que, entre risas, se sintieron congraciados con el comentario de Jessica.

La pareja ha sido una de las más admiradas de los Estados Unidos pues llevan seis años de un matrimonio ejemplar con un hijo de tres años.