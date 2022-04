"Que se sepa la verdad para que mi papá pueda descansar en paz": Sebastián, hijo de Freddy Rincón

Sebastián Rincón, uno de los hijos del fallecido exfutbolista Freddy Rincón , pidió que se conozca la verdad de lo que sucedió en el accidente que terminó con la vida de su padre para que este pueda así descansar en paz.

De acuerdo con el hijo de Freddy Rincón, la Fiscalía está adelantando toda la investigación pertinente del caso, sin embargo, confirmó que el ente aún no entrega resultados de la investigación sobre la muerte de su padre.

"Estamos con abogados y Fiscalía avanzando en esto, así mismo queremos que mi papá descanse tranquilo de que se resolvió todo esto", manifestó Sebastián.

Cabe resaltar que una de las mujeres que iba dentro del vehículo habría confirmado a las autoridades que el exfutbolista era quien iba manejando. Sin embargo, Sebastián siempre ha estado seguro de que esta versión es falsa e insiste en que su padre no era quien iba al volante, razón por la cual continua esperando los resultados que arrojen las investigaciones.

"Yo pruebas contundentes no tengo, pero es algo lógico que por el golpe que recibió mi papá y porque ninguna de las otras personas quedaron lesionadas, yo siento y creo que mi papá no iba manejando", reitera.

Agrega que todo esto ha sido muy desgastante y debe volver a Argentina para continuar con sus deberes con el Club Atlético Barracas, además que desconocen la identidad aún de quien iba manejando ese día la camioneta que se pasó el semáforo en rojo en una vía del sur de Cali.

"Si se llega a comprobar que esa persona iba manejando yo creo que la justicia se haga cargo, porque si fue así, de culpar a alguien que no se podía defender, no se merece el respeto ni el perdón de nadie, yo solo quiero que se solucione todo y se esclarezcan las cosas y cuando llegue el momento ya miraremos que es lo que va a pasar", pidió Sebastián Rincón.

Asegura que no se queda con el amarillismo y lo negativo de todo esto, sino con todos los homenajes, mensajes, el legado que dejó su padre en los colombianos y alrededor del mundo, y por ende, con el gran acompañamiento que han tenido.

Los últimos minutos de Freddy Rincón en vida los compartió con amigos en la casa del cantante Harold Saa, en el barrio Ciudad Córdoba, donde el amigo y exalcalde de Buenaventura, Edinson Bioscar Ruiz estuvo, dijo que saludó a Freddy, que no aceptó la invitación que le hizo para ir a una discoteca y que no sabe quién conducía la camioneta.

Sin embargo, dice que está seguro que la Fiscalía ya tiene toda la información del accidente y del responsable.

"La Fiscalía ya debe saber quiénes iban en el carro, quién iba conduciendo, yo como abogado no me apresuro en eso, porque tenemos unas instituciones muy sólidas y hay unos entes investigadores que hacen su trabajo", señaló.

El cantante Saa, relató en BLU Radio cómo compartieron con Freddy desde el medio día hasta la noche, cuando partió en compañía de varias personas en su camioneta. Sin embargo, asegura que también desconoce con qué hombre compartía el vehículo Rincón y si éste iba manejando.

"Yo hablo de lo que conozco, yo vivo en la segunda casa de un pasaje, yo no salí , él se despidió de mi y me dio un abrazo, yo no vi el con quién se fue en el carro", afirmó.

El alcalde de Cali reiteró este lunes que es solamente la Fiscalía la que deberá entregar los resultados de las investigaciones: "Nosotros le entregamos todo a la Fiscalía, insumos, evidencia, declaraciones tomadas, pruebas de alcoholemia, croquis, todas las tareas que como alcaldía hicimos en el momento del accidente", dijo el mandatario local.

Desde el ente investigador han informado que, hasta el momento, no han expedido ningún comunicado ni información acerca de cómo avanza la investigación y que este proceso está en etapa de indagación y recolección de testimonios.

