Que vean el partido por televisión porque al estadio no va a entrar nadie: Armitage

Los directivos del América presentaron un plan de seguridad donde ofrecieron instalar cámaras de vigilancia, equipos biométricos y detectores de metales.

La Comisión Local de Fútbol de la ciudad en cabeza del alcalde Maurice Armitage, concluyó que es muy poco tiempo para implementar todos estos dispositivos, por lo que no hay garantías para disputar el clásico vallecaucano con presencia de hinchas.

“Primero está la tranquilidad y la seguridad de la ciudad, hasta que los equipos de fútbol que pretendan jugar en el Pascual Guerrero no garanticen la seguridad no va haber fútbol ahí, los hinchas del América que vean el partido por televisión porque al estadio no va a entrar nadie”, aseguró Maurice Armitage, alcalde de Cali.

La sanción no ha caído bien entre los directivos del América, quienes están buscnado otro estadio donde se pueda disputar este compromiso contra el Deportivo Cali por la semifinal de la Liga Águila, programado para el jueves 8 de junio.