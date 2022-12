Realizarán bienvenida simbólica al papa Francisco en Cali

Será una bienvenida anticipada al Papa Francisco y se realizará este sábado 2 de septiembre entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía en la Plaza de Cayzedo.

En el lugar se congregarán feligreses no solo de Cali, sino también de diferentes municipios del Valle del Cauca, en una jornada de oración que terminará con una eucaristía campal.

De igual manera, estarán presentes los músicos que cantarán el himno oficial de la visita del sumo pontífice a Colombia.

El padre Juan Sebastián Zuluaga, delegado de comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali, dice que a pesar que el papa no visitará Cali, es motivo de celebración que arribe a territorio colombiano.

“Para nosotros es claro que el papa Francisco no viene a una ciudad en particular, sino que viene a Colombia y por eso queremos hacer este acto simbólico del cual se le enviará registro para que sepa cómo hemos querido utilizar el lema “¡Francisco, amigo: Cali está contigo!”. Vamos a tener una gran eucaristía campal e invitamos a todos los creyentes y no creyentes a que nos congreguemos en poner en oración para que esta visita del papa de muchos frutos”, señaló el padre Zuluaga.

Del evento realizado el próximo sábado en la capital del Valle, se hará llegar registró fílmico al papa Francisco.

