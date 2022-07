Trabajadores de ingenios azucareros del Cauca denuncian presencia de encapuchados intentando invadir

Con temor amanecen los trabajadores de ingenios azucareros y comunidades campesinas del norte del Cauca, por cuenta de la presencia nuevamente de personas encapuchadas, al parecer indígenas, que intentan invadir los terrenos. En esta oportunidad de la vereda Llano de Tabla.

Algunos empleados de estas empresas confirmaron que han decidido no cumplir con sus labores, pues como prioridad está su vida. Sin embargo, otros han decidido no solo ir a trabajar, sino unirse para protestar y exigir seguridad a las autoridades.

"No estamos tranquilos, hay encapuchados en la vereda Llano de Tabla que pertenece a Guachené. Hay una amenaza en general y es que ellos nos dicen que como sea se meten a esa finca, entonces no se puede trabajar tranquilo, los habitantes de la vereda tampoco están tranquilos porque no sabemos en qué momento van a arremeter y ellos dijeron que así fuera por encima de la comunidad", dijo uno de los colaboradores a BLU Radio.

"Estamos organizándonos porque en el momento que sigan las complicaciones, vamos a hacernos escuchar en las calles", agregó el hombre.

Estos hechos se vienen registrando desde el año 2014 y en lo corrido de ese lapso han sido invadidas, por lo menos, 6.000 hectáreas y se han presentado unas 600 denuncias oficiales.

Desde Asocaña denuncian que en medio de estas alteraciones han sido asesinados, heridos y hasta secuestrados sus trabajadores.