Tulio Gómez, propietario del América de Cali, será candidato a la Alcaldía de Cali

El dirigente deportivo, propietario del América de Cali, Tulio Gómez se lanzó a la carrera por la Alcaldía de Cali. Inscribió en la Registraduría un movimiento ciudadano llamado “Todos con Cali” a través del cual recogerá firmas para inscribir su candidatura en las elecciones del próximo mes de octubre. Ese movimiento ciudadano fue inscrito por la medallista olímpica Yury Alvear y dos comerciantes de la ciudad.

El dirigente deportivo tendrá que recoger 50.000 firmas en 40 días para avalar su candidatura como independiente. Gómez había anticipado que no aceptaría el aval ningún partido político.

"Quiero devolverle a Cali todo lo que me ha dado, pienso que es el momento de trabajar por Cali . Me iré por firmas, si por firmas no llego , prefiero no llegar. No quiero llegar amarrado a nadie ni que me toque que empezar a repartir secretarias", dijo el dirigente deportivo Tulio Gómez.

Tulio Gómez, además de ser el propietario del América de Cali, es propietario de la Cadena de Supermercados La Montaña, que hoy ocupa varios locales de la antigua Cadena de Almacenes la 14 en liquidación.

Desde ya algunos políticos están advirtiendo sobre inhabilidades que tendría Tulio Gómez argumentando que firmó contratos con la Alcaldía de Cali hace menos de un año como representante legal del América de Cali para la utilización del estadio Pascual Guerrero . Tulio Gómez dice que hizo las consultas con sus abogados y no está inhabilitado.

