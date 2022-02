Video: En un caso de intolerancia, paramédico de ambulancia amenazó con piedra a conductor del MIO

Un caso de intolerancia se registró en el barrio Alfonso López, del nororiente de Cali , cuando el conductor de un bus del MIO grabó con su celular el momento en el que un paramédico, a bordo de una ambulancia, invadió el carril de uso exclusivo y tras reclamarle le cerró la vía, se le atravesó y por poco terminan chocando.

En los hechos, el conductor de la ambulancia se bajó del vehículo, comenzó a gritar, golpeó las ventanas con sus manos y finalmente amenazó con arrojarle una gran piedra.

Representantes de las empresas operadoras rechazaron este tipo de casos a los que todos los días deben enfrentarse sus operarios y que, además, ponen en riesgo la vida de los pasajeros.

Publicidad

El conductor de una ambulancia protagonizó un caso de intolerancia en una vía del oriente de Cali. No solo invadió el carril del sistema de transporte masivo, sino que luego atacó al conductor del MIO que le hizo el reclamo. ​#MañanasBLU pic.twitter.com/Jb6WdnEy9h — BLU Pacífico (@BLUPacifico) February 16, 2022

"Rechazamos este tipo de actos violentos, más aún cuando vienen de personas que deberían estar capacitadas para respetar el derecho fundamental a la vida, como es el caso del conductor de esta ambulancia", manifestó Guillermo Ramírez, gerente de Unimetro.

Publicidad

"No permitamos que estas personas desadaptadas, que no tiene control y creen que en la vida puedan hacer lo que quieran porque no existe un orden o una autoridad, terminen atentando contra la vida de nuestros usuarios y operadores", agregó Julián Beltran, de Blanco y Negro Maviso.

Lea también

Publicidad



Tras conocerse el caso, autoridades advirtieron que van a iniciar una investigación y la misma se pondrá en conocimiento de la empresa responsable de la ambulancia y su personal.

Además, el hecho se conoce cuando están próximos a cumplirse 10 meses de las manifestaciones del Paro Nacional, en el que los buses y conductores del MIO han sido víctimas de todo tipo de ataques vandálicos. Por ello, los representantes aseguran que es demasiado que estos casos ya sean protagonizados por personas que, se supone, se dedican a salvar vidas.

Publicidad

Escuche el podcast BLU 4.0: