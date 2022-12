Video: Modelo denuncia que fue incitada a desnudarse en estación de Policía en Cali

La modelo caleña Kathe Martínez denunció en BLU Radio que fue víctima de acoso, por parte de un grupo de policías, que la detuvieron y la trasladaron a la estación de Meléndez, al sur de Cali.

Según la mujer, ella fue detenida por los uniformados durante una acalorada discusión en la calle con varios amigos que estaban bajo los efectos del alcohol.

"Se presenta una discusión entre amigos, llegó la Policía, ellos me identifican y me dicen que fui grosera, pero no fue así, me llevan a la estación y allá me graban e incitan con los detenidos que había para que me desnudara y les hiciera un show", dijo Martínez.

Agregó que ella estaba bajo los efectos del alcohol y que los uniformados se aprovecharon para grabarla y difundir el vídeo, además de encadenarla a una ventana.

La mujer entabló ante la Fiscalía las denuncias contra los uniformados de la estación de Policía de Meléndez por supuesto abuso de autoridad.

