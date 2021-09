Volví a nacer teniendo a José a mi lado: padre de niño liberado en Cali tras 11 días de secuestro

El emotivo reencuentro entre José Manuel, de 14 años, y su familia se dio luego de once días que, para ellos, se convirtieron en una eternidad, entre la zozobra y la incertidumbre sobre el paradero y estado de salud del niño.

Los hechos se registraron en la noche del 23 de agosto, cuando hombres armados interceptaron la camioneta en la que se movilizaba la víctima junto a su mamá y hermana de 12 años. Los intimidaron y se llevaron el vehículo con él adentro.

Este fue el emotivo reencuentro de José Manuel con su familia, luego de permanecer secuestrado once días en una vivienda del barrio El Guabal, sur de Cali. El niño de 14 años se movilizaba en una camioneta junto a su mamá cuando fue raptado por un grupo de hombres armados. pic.twitter.com/jYIAADCW2f — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 4, 2021

Desde ese momento, iniciaron las investigaciones por parte de las autoridades, dando como resultado el rescate del menor durante el viernes,3 de septiembre.

"Toda la gloria es para Dios, sin él no estamos, no existimos y no somos nada. También agradezco a todas las personas que nos apoyaron con sus oraciones. Volví a nacer teniendo a José Manuel a mi lado", dijo Luis Gabriel Velazco, padre del niño.

#Video Así las autoridades recataron en el barrio El Guabal de #Cali al menor de 14 años José Manuel Velazco, que había sido secuestrado el pasado 23 de agosto en Palmira, Valle, la Policía confirmó la captura de tres personas en este operativo. #VocesySonidos pic.twitter.com/JhvqvDe8O0 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 4, 2021

Hombres del Gaula verificaron con cámaras de seguridad el recorrido del vehículo y ubicaron cuatro viviendas del barrio El Guabal, sur de Cali, en las que podría estar José Manuel. De forma simultánea adelantaron los allanamientos en cada una de ellas, encontrándolo sano y salvo y dándole el tan anhelado regreso a la libertad.

"En el sitio encontramos evidencia, elementos desde los que se hacían exigencias a la familia y una sábana que fue usada en una de las pruebas de supervivencia", confirmó el general Fabián Cárdenas, director antisecuestro y antiextorsión de la Policía Nacional.

En el sitio fueron capturadas tres personas; una mujer y dos hombres, uno de ellos conocido con el alias de 'Cristofer', señalado como el líder de la banda delincuencial, quien habría ordenado el secuestro y además exigido a la familia $350 millones de pesos a cambio de su libertad.