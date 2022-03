Votación del Pacto Histórico en Cali aumentará al final del escrutinio: alcalde Jorge Iván Ospina​

El alcalde Cali, Jorge Iván Ospina, le aseguró a BLU Radio que hubo distorsión en el proceso electoral del pasado domingo y que al final del escrutinio aparecerán unos 25.000 votos para lista del Senado de Pacto Histórico en esta ciudad. ​

Ospina dijo que le preocupa la estabilidad de Cali y que por eso hace un llamado a la autoridad electoral para que genere de confianza entre los ciudadanos. Según él eso no es participación en política. ​

En Twitter el alcalde Ospina, escribió: “Debo señalar que me parecía imposible que un 25% de mesas no fueran registradas para el Pacto Histórico, hoy nadie controvierte esa situación. ¿Qué hubiese pasado si Gustavo Petro no lo denuncia? Sencillamente habría perdido más de 500.000 votos y con ellos varias curules”.​

Y Agregó Ospina que: “En el caso de Cali todo indica que el Pacto Histórico para el senado podría pasar de 180.000 votos en el preconteo más de 220.000 votos en el escrutinio".

