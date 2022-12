Alcalde de Bucaramanga no tiene argumentos de peso contra Minesa: alcalde de Vetas

Molesto se mostró el mandatario del municipio de Vetas, Orlando Rodríguez, tras las declaraciones que ha hecho el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, contra la multinacional Minesa y la explotación de oro en inmediaciones del páramo de Santurbán.



“Yo ya ni escucho las palabras de ese señor que están salidas de contexto. Utiliza recursos públicos para hacer publicidad mentirosa que afecta al municipio. Yo defiendo mi región y al municipio de Vetas donde se ejerce minería hace más de 400 años. Si me preguntan quién es Rodolfo Hernández pues le diría que es el más grande minero de Santander porque hace uso de los recursos naturales para construir vivienda y enriquecerse con su negocio”, puntualizó Orlando Rodríguez.



Vea también CAS suspenderá licencias otorgadas para minería en Jesús María, Santander



El alcalde ratificó que se debe aprovechar la minería amigable con el medio ambiente para atraer desarrollo.



“No podemos seguir durmiendo en la riqueza y viviendo en la pobreza. No podemos quedarnos atrás sino que tenemos que promover el desarrollo para la región”, indicó el alcalde de Vetas.



Frente a la propuesta que ha hecho el mandatario de Bucaramanga de convertir a Soto Norte en un destino ecoturístico, el alcalde señaló que solo sería viable dentro de 50 años.



“En este momento no tenemos la infraestructura vial ni hotelera, restaurantes o senderos bilingüismo que se necesitan. Además se deben invertir millones de dólares para transformar a la región en una zona ecoturística”, Añadió Orlando Rodríguez.



Finalmente explicó que hay una percepción equivocada del trabajo que realizará Minesa en la provincia de Soto Norte, porque según manifiesta, el proyecto se ejecutará fuera del páramo de Santurbán.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM





Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad