Alcaldía de Ocamonte respondió a polémica denuncia por mal estado de una vía rural

Luego de que en redes sociales un habitante de Ocamonte, Santander, denunciara el mal estado de una vía terciaria de ese municipio, la Alcaldía se pronunció para aclarar que los trabajos sobre el corredor continúan.



Según el denunciante, habían solicitado a través de un derecho de petición el arreglo de tres kilómetros de la vía Meseta, sector Lizarazo, en la vereda Hatillo y agregó que eran 25 familias las afectadas, pero la administración rectificó que en esa zona solo viven siete.

El alcalde del municipio, César Castillo, aseguró que están arreglándo las vías en ese sector y que las lluvias no han permitido avanzar rápidamente en el mantenimiento de las mismas.



“Nosotros hicimos la intervención con la maquinaria amarilla que tenemos, una vez terminó el mantenimiento de la vía llovió en el lugar y como son vías en tierra se genera bastante lodazal”, dijo el mandatario local.



Según el funcionario, sobre la vía no transitan carros ni camiones pesados porque es la entrada de acceso a siete fincas y solo en una de ellas hay un carro.



“(…) El señor que hace el vídeo lo hace después de que cayó un fuerte aguacero y como se había hecho mantenimiento en días anteriores, el material que queda en la vía, y que no se puede recoger, genera barro y lodo dando una percepción desfavorable a las personas que ven el vídeo, hoy ya pueden pasar y es una vía que está en buenas condiciones”, manifestó.



Luego del arreglo que mencionó la Alcaldía, y que los habitantes de esta vereda no reconocieron, la vía quedó así.

