Capturan a hombre por realizar actos obscenos frente a dos menores en Floridablanca

El caso se habría presentado en el baño de un centro comercial de Floridablanca el pasado fin de semana. Las autoridades fueron alertadas, por la comunidad que se encontraba en el centro comercial, de la presencia de un hombre en uno de los baños que habría cometido actos obscenos delante de una niña y un niño de 11 y 12 años, que se encontraban en el sitio.



La Policía puso a disposición de la Fiscalía a este hombre en espera de que se defina su situación jurídica. Sin embargo, el abogado defensor del hombre argumentó que no debía haber presencia de menores en el baño y menos de una niña.



“El abogado defensor señaló que el hombre solo estaba manipulando su órgano genital para hacer sus necesidades. Esto desvirtúa la acusación inicial y estamos a la espera de que el juez decida si hubo o no delito en su contra”, señaló el coronel Harold Hincapié, subcomandante de la Policía de Bucaramanga.



El abogado defensor también manejaría el argumento de que un adulto, en este caso los padres de los niños, no deben permitir que una niña ingrese al baño de hombres y debe estar al pendiente de ellos en un lugar público.



Por el momento, se está a la espera que un juez defina su situación judicial y si habría o no delito para dictarle medida de aseguramiento intramural.



