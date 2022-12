Cinco municipios en el sur de Bolívar están sin luz por caída de torre de energía

Desde hace 14 días, cinco municipios del sur de Bolívar están sin el servicio eléctrico por la caída de una torre que permitía la llegada del suministro de energía.



Según el secretario de Educación de Norosí, José Luis Jiménez, “la población estudiantil es la más afectada por las altas temperaturas que tienen que soportar en las aulas de clases de los colegios”.

Debido a esta emergencia, los comerciantes también se han visto perjudicados porque algunos de los productos que requieren de conservarse a una baja temperatura no se han podido refrigerar.



De acuerdo con las autoridades, el daño en la torre de energía fue ocasionado por las fuertes lluvias que se presentaron en esa zona del país.



Los afectados por la falta de energía manifestaron que hasta el lugar se trasladaron empleados de Electricaribe para tratar de solucionar los daños, pero aún no hay respuesta y continúan sin luz.