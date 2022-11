¿Cómo empacar su maleta de viaje?

Empacar es quizá una de las actividades más tensionantes especialmente si no hay suficiente tiempo y no se quiere dejar nada por fuera.

Con estos sencillos consejos no tendrá problemas y sus pertenencias estarán siempre protegidas.

Recomendaciones

1. Lleve siempre un bolso de mano o mochila para el día. Allí podrá llevar sus objetos de valor como documentos, pasaporte, dinero en efectivo, tarjetas, pasajes, billetera, celular, cargador, e incluso si el viaje es de varias horas puede llevar su maquillaje, peine y cepillo de dientes. Este bolso también será útil durante su estadía pues podrá llevarlo a todas partes. En el avión, el bolso de mano se guarda debajo del asiento delantero que se encuentra frente a usted, mientras que la maleta de mano se guarda en el compartimiento superior. Recuerde que no debe superar el peso de 10 kg.

2.Si el viaje es de varias horas o dias lleve cosas que le ayuden a dormir, tales como una almohada para el cuello, un antifaz, tapones para el oído, etc.

3. Planee todo con tiempo de acuerdo al lugar de destino, como clima o terreno, para llevar ropa cómoda y adecuada a cada lugar o evento. Recuerde que su maleta grande tiene un límite de peso para ir en la bodega del avión. Pregunte en su aerolínea el peso mínimo permitido en la aeronave.

4.Recuerde hacer unas lista con todo lo que debe llevar en su equipaje. Comience haciendo un recorrido mental de un día normal y su rutina diaria. Empaque en su maleta los elementos de aseo como crema de dientes, desodorante (no en aerosol),papel higiénico, crema desmaquillante, splash, shampoo y acondicionador, bronceador o bloqueador (si el destino es el mar), etc. Todo debe estar empacado muy bien en estuches de plástico para evitar que se derramen. Obte por buscar los productos que use en miniatura o sobres para ocupar menos espacio.

5.Proteja todos los aparatos electrónicos con fundas, las joyas u objetos de valor o delicados en bolsitas de tela para evitar que los golpes los arruinen.

6. Cuidado con los líquidos. Casi ninguna sustancia pasará por el área de seguridad. Empaque los artículos que contengan líquidos en una bolsa hermética de plástico, transparente y para capacidad de un litro. Compre las botellas de agua una vez pase los filtros de seguridad.

7. Lleve los documentos, pasaporte, pasajes u otros a la mano para mostrarlos en los filtros de seguridad.

8. Lleve algo de entretenimiento para evitar el aburrimiento. Si el bolso tiene suficiente espacio puede empacar su computador portatil o tablet, libros, audífonos con un iPod, consola de videojuegos portatil, cámara fotográfica o revistas. Algunos aviones o buses lllevan sistema de entretenimiento incorporado como películas y música.

9. Empaque siempre ropa abrigadora para el viaje. A veces la temperatura puede bajar por el aire acondicionado. Para que no sufra de hipotermia procure llevar ropa cómoda y un saco o chaqueta.

10. Procure comer algo ligero antes de viajar o llevar algo el su bolso de mano. Sin embargo, algunas aerolíneas ofrecen alguna bebida o alimento durante el vuelo.

11. Tenga en cuenta las recomendaciones de la azafata y utilice los celulares o aparatos electrónicos durante el vuelo solo cuando se le indique.

12. Si lleva mascotas informe a la aerolínea sobre guacales o maletas especiales para transportarlos.

En su canal de Youtube, la plataforma de viaje Volotea.com, que ofrece precios económicos en tiquetes, explica en un sencillo video cómo empacar su maleta de viaje de forma práctica para llevar siempre lo necesario.

