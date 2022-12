Con mucho estilo, así celebró Will Smith el triunfo de las Philadelphia Eagles

El reconocido actor Will Smith no pudo ocultar su alegría ante el triunfo de las Philadelphia Eagles frente a los New England Patriots en la gran final del Super Bowl.

Con un particular baile al ritmo del clásico ‘Gonna fly now’, inmortalizado en las películas de Rocky Balboa, Will Smith festejó el acontecimiento.

“Philly has left the building”, esta fue la frase que el nacido en Philadelphia repitió haciendo referencia a que el equipo de su ciudad logró ganar por primera vez el campeonato, “Philly ha dejado el edificio”.

Las Philadelphia Eagles ganaron el Super Bowl LII, el primero de su historia.

