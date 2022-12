Concejal de Floridablanca estaría cobrando coima a un alcalde en Santander

En toda una polémica se ha convertido un audio que podría configurarse en un hecho de corrupción en Floridablanca, Santander.



El concejal José Alexander Esparza Martínez, conocido como ‘guache’, se muestra molesto en una grabación por un presunto incumplimiento de un alcalde en la entrega de un alta suma de dinero que le habría ofrecido.

Debido a que el concejal es de Floridablanca, iniciaron las especulaciones y algunas personas aseguran que le está reclamando al alcalde Héctor Mantilla.



“Alcalde usted tiene un compromiso conmigo. No son ni $15 ni $40, son $95 millones que usted me debe a mí (…) Yo ya estoy mamado alcalde de todas las mentiras que me ha dicho a mí”, dice el concejal en el audio.