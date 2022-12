Contraloría de Bucaramanga embargó las cuentas del alcalde Rodolfo Hernández

La Contraloría de Bucaramanga ordenó el embargo de las cuentas del alcalde Rodolfo Hernández y de la junta directiva del Acueducto de Bucaramanga.

Publicidad

En carta dirigida al banco donde el alcalde Hernández tiene cuenta, el subcontralor municipal Héctor Rolando Noriega pone en conocimiento a la entidad bancaria sobre la investigación que se le adelanta al mandatario.

El caso tiene que ver con un contrato firmado en 2016, asignado al ingeniero Felipe Ardila Vásquez por 200 millones de pesos, de los cuales, según el ente de control, se le pagó 90 millones pero el contratista no lo culminó y tampoco regreso el dinero.

Publicidad

El contrato tenía como propósito la revisión del contrato y las acciones que tomaron los funcionarios del acueducto con la empresa Conalvias, frente a la construcción del embalse de Bucaramanga.

Publicidad

“Esto no es más que un resultado de la politiquería, resolvieron entonces una medida preventiva y me embargaron las cuentas. Eso no pasa nada, afortunadamente estoy gordo, cachetón y colorado y puedo aguantar tres meses tomando agua y cualquier bobada y no me muero de hambre. Lo que están es utilizando el poder para pretender que yo sea sumiso a ellos pero no lo van a lograr”, respondió el alcalde Rodolfo Hernández sobre el embargo de sus cuentas bancarias.

El alcalde manifestó que no interpondrá ningún recurso a que hubiere lugar y agregó que como le fue embargado su sueldo, los jóvenes pilos que se beneficiaban de la donación de su salario este mes no lo recibirán.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM