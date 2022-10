Denuncia fraude en elección de Personero en Floridablanca

La denuncia fue interpuesta por Luis José Escamilla Moreno, luego de conocer que los 19 concejales del municipio de Floridablanca eligiera como Personero para los próximos cuatro años al abogado Robiel Barbosa Otálora.



Escamilla Moreno hacia parte de la terna entregada por la Escuela Superior de Administración Publica, ESAP para que los concejales escogieran al nuevo representante del Ministerio Público, que según el demandante fue irregular.

“Yo me perfilaba como el nuevo Personero, fue el primero en la calificación académica y técnica realizada por la ESAP, aprobando las 200 preguntas que me hicieron, no entiendo porque los concejales me descalifican por no saber de dónde proviene la palabra, Floridablanca”, manifestó el abogado Luis José Escamilla Moreno

Además señalo que “las preguntas no tenían pertinencia a las funciones que desarrolla un personero y caprichosamente los concejales calificaron las respuestas, la entrevista al parecer fue realizada en días no hábiles y la votación a favor de una persona en particular, violando así el debido proceso, igualdad humana y los derechos constitucionales; es un traro desigual el que recibí por ello estoy tomando las medidas pertinentes ante esta situación insólita y única en el país”.