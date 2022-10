Denuncian cobro de $10 mil por descorche de una gaseosa en negocio campestre

Melissa Farfán denunció en BLU Radio que el sitio le cobró por el servicio de decoración y comida (cuatro mazorcas, una michelada y un postre de genovesa). Sin embargo, el descorche de una gaseosa familiar que se le ocurrió llevar, le costó más del doble de lo que pagó por ella.



“El lugar se especializa en picnics, allí se paga por el espacio para la celebración y la decoración y es completamente al aire libre. Nosotros celebrábamos un cumpleaños y cuando me llegó la cuenta por aparte me llegó otra factura donde me cobraron el descorche en $10 mil”, señaló Melissa Farfán.



La joven pagó por decoración 55 mil pesos. La cuenta de comida salió por 40 mil pesos. La torta y gaseosa la llevó por su cuenta.



También señaló que hizo el reclamo y que después de intentar conciliar con el mesero y la persona que le realizó la reserva desistieron de la idea de cobrarle el descorche.



“En una factura que tenía membrete y todo en regla si traía el valor de la cuenta con lo que habia solicitado pero aparte llegó otra factura sin marcar donde cobrarban el descorche. Yo hice el reclamo y ellos argumentaban que allá la gaseosa costaba eso y por eso el descorche tenía ese valor”, señaló Farfán.



La joven señala que no tiene nada en contra del lugar pero espera que cosas como esta no se repitan porque afectan a las personas que frecuentan el lugar.



Melissa Farfán hizo la denuncia pública de este episodio a través de su cuenta de Twitter @Blondevil_26 y posteriormente accedió a hacerla a través de los micrófonos de BLU Radio Bucaramanga.



Este es el trino puesto en su cuenta



