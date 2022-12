Denuncian que concejal Wilson Mora usó Terminal de Transportes para su campaña.

Según señaló el equipo investigativo del diario Vanguardia Liberal, 1.500 líneas telefónicas fueron compradas a nombre de la Terminal y utilizadas para hacer su campaña al Concejo.

En la denuncia, una empresa de Call Center reconoce haber trabajado en la campaña de Mora y haber hecho un negocio con una empresa de telefonía celular para poner a funcionar las líneas telefónicas para campaña. Asimismo, afirma que se entregaron dineros a líderes comunales el día de las elecciones.

Tras las deudas con la reconocida empresa de telefonía, la empresa llevó a instancias jurídicas la utilización de las 1.500 líneas telefónicas. Sin embargo, la denuncia también señala a Wilson Mora de haber reportado el supuesto robo de estas líneas de La Terminal.

En diálogo con BLU Radio Bucaramanga el concejal Wilson Mora aseguró que estas acusaciones en su contra son falsas

“En campaña se contrató a una persona para que manejara las comunicaciones y se le canceló los honorarios. Pero después nos llegó una cuenta de cobro por más de 200 millones de pesos a nombre de La Terminal, por la presunta utilización de más de mil líneas telefónicas pero nosotros reclamamos a la operadora y en la Junta quedó informado de una presunta estafa a la empresa”, dijo Wilson Mora.

El concejal señaló que fue personalmente al operador para reclamar esta situación y manifiesta que la firma que aparece en el contrato no es la suya

“El paso siguiente fue una negación de líneas. Y el operador reconoció que la empresa había sido víctima de suplantación de firmas me dieron un paz y salvo. Nosotros supimos quien fue la persona que hizo este fraude, fue uno de los jóvenes que trabajó en campaña y cuando pusimos la denuncia el asesor jurídico dijo que la empresa no se había visto afectada y quien debía poner la denuncia era el operador de telefonía”, dijo Mora.

Aseguró que cualquier delito y cualquier acusación las deja en manos de la justicia en este caso.

De otra parte, Wilson Mora habló de la polémica que se ha abierto en la ciudad por el cargo como gerente de La Terminal, que ejerce desde hace varios años, y su actual cargo como concejal de Bucaramanga. Para muchos no es viable que el funcionario ocupe ambos cargos, a lo que el concejal respondió.

“Creo que muchos candidatos y personas electas a diferentes cargos públicos han ejercido como empresarios y gerentes de entidades. No lo veo ni lo he visto como un impedimento, no tiene razón de ser. Sin embargo, a medida que marchen los proyectos tomaré una decisión de si sigo al frente de la empresa o si me quedo en la política, pero por ahora lo que hecho sin problema”, afirmó el concejal.

El concejal señala que este episodio no le ha traído ninguna consecuencia disciplinaria porque, según señala, no hay pruebas que puedan manchar su imagen y empañar su trabajo en el Concejo de la ciudad.

