Denuncian que huecos están causando accidentes de tránsito en Bucaramanga

El accidente de un motociclista la mañana de este jueves quien cayó en un hueco, cuando circulaba por la carrera 36 a la altura del parque la flora, y resultó con graves heridas y la fractura de una de sus piernas, generó el reclamo de varios motorizados que responsabilizan de estos accidentes al mal estado de las vías.

Los conductores aseguran que por la falta de mantenimiento de algunas calles en la ciudad a diario se ven envueltos en accidentes de tránsito.

“Yo iba por esta vía hacia el sector de Cabecera y cuando di la curva, no vi el hueco, perdí el control de la moto y me caí. Me quedó la motocicletas encima”, contó Mauricio Marín, el joven universitario quien resultó gravemente herido.



Los motocilistas dicen que hay varios sitios en la ciudad, inclusive en vías principales, donde hay "huecos inmensos que son un peligro".



“Nosotros le pedimos a la Alcaldía de Bucaramanga y a los funcionarios encargados que tapen estos huecos. Esperan es a que ocurra algo más grave, que alguien se muera para poner atención a esta problemática”, manifestó un motociclista.

