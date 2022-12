Documentos técnicos señalan que puente Hisgaura está listo para operar

A pesar de la polémica que surgió por una aparente falla en el puente Hisgaura, en Santander, Blu Radio conoció varios documentos con factores técnicos de pruebas que se realizaron desde el inicio de la construcción para corroborar que el puente no tuviera riesgo una vez entregado al Gobierno y a la ciudadanía.

La historia de Hisgaura, a cargo la compañía española Sacyr, comenzó en el 2013 cuando se firmó un contrato por más de 80.000 millones de pesos para la construcción de tres puentes en Santander, entre Carmen Elena Arévalo, como representante del Fondo de Adaptación, y José Miguel Novillo, como representante de Sacyr.





Ese contrato estableció la construcción de tres proyectos en el departamento, pero rápidamente la compañía europea se dio cuenta de que los estudios del Fondo para los tres puentes eran deficientes y se pactó, de mutuo acuerdo, que Sacyr seguiría adelante solo con Hisgaura.



El contrato inicial tenía un plazo de 33 meses para entregar las obras, pero justamente por los problemas con los estudios se tuvo que realizar una prórroga y varios otrosí, que llevaron al contrato a ubicarse en la cifra de 100.000 millones de pesos. Finalmente, cuando la empresa anunció que estaba listo, se encendió una polémica por imágenes virales sobre una supuesta falencia en uno de los lados del puente que tenía una forma de acordeón y que reflejaba una posible inestabilidad.



Invías y el Fondo de Adaptación publicaron comunicados de prensa asegurando que iban a esperar el informe de la interventoría en manos de la empresa ETA para decidir si aceptaban el puente o no, de acuerdo con lo establecido en el contrato. Solicitaron, junto con el interventor, una prueba de carga que no estaba pactada en el contrato original y que se resolvió que será pagada por la compañía española durante la próxima semana con un costo adicional de cientos de millones de pesos. Esa prueba consiste en hacer recorrer por el puente a varios camiones de doble torque completamente cargados para garantizar la cantidad de peso que resiste la infraestructura. Para esas pruebas, Sacyr contrató a una empresa especialista italiana que estará presente en cada uno de los pasos.



Los documentos, en poder de BLU Radio, revelan que durante toda la construcción se hizo un acompañamiento y existen más de 119 notas técnicas que concluyeron que el puente no tiene problemas y pasó pruebas sísmicas y de viento, cruciales para definir si una obra como esa quedó bien construida o no.

Los documentos señalan entre otras cosas:



“Los tirantes soportan las cargas de servicio con márgenes de seguridad óptimos, soportan el proceso de sustitución al final de su vida útil, soportan la rotura de alguno de ellos, soportan un evento sísmico con márgenes de seguridad óptimos. También soportan procesos de fatiga con cargas reiteradas con márgenes de seguridad óptimos”.



Y más adelante se lee: “Se comprueba que los amortiguadores del estribo 2 soportan las solicitaciones requeridas en caso de sismo, se comprueba que el resto de dispositivos, topes, apoyos y juntas de dilatación están dentro de los límites con márgenes de seguridad óptimos; se comprueba que las barandillas y barreras se han construido dentro de los criterios de diseño y cumplen su función específica”.



Los directivos de Sacyr dijeron en varias ocasiones que el efecto acordeón en uno de los lados del puente es una consecuencia natural y que se da debido a la longitud del mismo. Se ratificaron en que están absolutamente seguros de que el puente es completamente seguro y no se va a caer.



El contralor Felipe Córdoba señaló que se está haciendo una evaluación de la contratación del Fondo de Adaptación para que la obra llegue “a buen término”. Mientras eso ocurre, las pruebas de carga se llevarán a cabo en los próximos días. Solo queda saber si el Fondo y el Invías aceptan la obra o no, lo que podría llevar a otros escenarios entre la compañía y el Gobierno.