El 60% de reclusos de la cárcel Modelo figuran como sindicados

La Personería pidió a los gobiernos municipal y departamental que se adopten medidas para reducir el hacinamiento en las cárceles, tal y como lo estipula el código penitenciario.



Según la entidad, el 60% de los 3.700 reclusos que hay en la cárcel Modelo permanecen como sindicados y que para ellos debería haber un lugar mientras son condenados.



“Estas personas están en proceso porque no son condenados sino sindicados. Tenemos que trabajar en varios frentes de acción porque no hay responsabilidad exclusiva del Inpec sino también del municipio y el departamento. Es importante que se disponga de sitios transitorios mientras se resuelve su situación jurídica y no se dilaten en el tiempo este tipo de casos judiciales”, manifestó Omar Ochoa, personero de Bucaramanga.



Asimismo, aseguró que es importante trabajar en temas de resocialización para los internos.



“El objetivo es solicitarle a los jueces de control de penas el reconocimiento de subrogados penales para que muchos reclusos puedan acceder a la prisión domiciliaria cuando cumplan los requisitos que la ley establece”, señaló Ochoa.



Cabe señalar que la capacidad de la cárcel Modelo de Bucaramanga es de 1.200 internos y actualmente hay 3.700.





