"Estoy en silla de ruedas por un atentado de miembros de la Armada": Raúl Salazar

"Según la investigación que hizo la Procuraduría la orden a los miembros de la Armada Nacional era matarme".

Publicidad

Con esa frase el Secretario de Salud de Bucaramanga, Raúl Salazar, resumió en entrevista con BLU Radio la forma como perdió la movilidad de casi todo su cuerpo, por lo que quedó en condición de discapacidad.

Salazar narró su drámatico caso, ocurrido en 1990 cuando se dedicaba a su profesión de médico en Barrancabermeja, su ciudad natal, y transitaba por una calle del puerto petrolero.

Publicidad

"Yo iba en mi carro con mi familia y de un momento a otro salieron hombres armados y comenzaron a dispararnos, yo recibí un disparo que me afectó la médula espinal y me dejó inmóvil desde el pecho hacia abajo, donde no tengo ningún tipo de sensibilidad", contó el fuencionario.

Publicidad

Lo más sorprendente y grave de la historia es que más de 20 años después del atentado se enteró que los responsables fueron mienbros de la Armada Nacional.

Publicidad

"Solo hasta año pasado, investigando sobre mi caso, me encontré todo un expediente de la Procuraduría en el que se comprueba que quienes me atacaron fueron miembros de la Armada, yo pensé siempre que habían sido delincuentes, no tenía ni idea que habían sido de la Armada. Mi abogado ya está trabajando el caso", aseguró.

Publicidad

El secretario de salud de Bucaramanga, Raúl Salazar Manrique, se moviliza en silla de ruedas y es considerado uno de los funcionarios más destacados de la administración municipal.

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM