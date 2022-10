Exdiputado de Santander se declara inocente en escándalo de corrupción de la paz

José Domingo Ardila Neira, exdiputado de Santander y exconcejal de Socorro llegó sobre las 3:00 de la tarde a cumplir con la diligencia de interrogatorio que tenía programada para este miércoles.

Vea también: Fiscalía vincula a exdiputado de Santander en caso del 'Cartel de la paz'

A la entrada de la diligencia dijo que es inocente y que se arrepiente de haber “cruzado palabra” con Marlon Marín, quien además de ser testigo estrella en Estados Unidos contra Santrich, es el principal testigo en Colombia sobre la corrupción en los dineros de la paz.

“Ningún proyecto productivo, no me he apropiado, ni un peso. Soy inocente de lo que está pasando”, dijo Ardila Neira.

Finalmente, dijo que sí conoció a Marlon Marín, pero en la política y que no tiene nada que ver con lo que se ha dicho en el proceso.

José Domingo Ardila hace parte de la lista de nueve personas que citaron a interrogatorio porque se habrían interesado indebidamente en la adjudicación de proyectos de la paz a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos tal como lo anunció el propio Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira.

