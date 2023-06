Expectativa en Bucaramanga por recursos que llegarían para el sistema de transporte Metrolínea

Hay gran expectativa en varios sectores de Bucaramanga y su área metropolitana por el futuro de Metrolínea luego de que el Congreso aprobara un presupuesto de un billón de pesos para salvar a los sistemas de transporte masivo del país. En el caso de Bucaramanga, Metrolínea tiene deudas superiores a los 300.000 millones de pesos y estos recursos pueden significar que en un futuro inmediato no se tenga que liquidar la empresa.

“Atendiendo a que nuevamente las debilidades financieras han llevado al ente gestor a una situación crítica y una eventual liquidación, continuamos desde Metrolínea garantizando la prestación del servicio que fue el llamado que nos hizo la Superintendencia de Transporte y de la misma manera estamos esperando a que haya un pronunciamiento de la autoridad competente que vaya a iniciar el proceso a que hay lugar”, explicó Yolima Espinel, gerente de Metrolínea.

En este momento, se espera que Metrolínea reciba a próximamente unos 70 mil u 80 mil millones de pesos, aunque la crisis financiera que afrontan el sistema integrando de transporte es del triple de esa cifra.

“Por el lado nuestro la crisis y el estrés que se está dando es precisamente porque estamos a la deriva de que no conocemos, no sabemos exactamente qué sucede con la posible liquidación, ya desde la Alcaldía han venido hablando de una nueva empresa, no conocemos los pormenores en cuanto a eso, no sabemos si va ser una empresa privada o una empresa mixta o pública como lo es Metrolínea”, dijo Heli Fiallo, integrante del sindicato de trabajadores de Metrolínea.

La crisis financiera que está padeciendo el Sistema de Transporte Masivo de Bucaramanga ( Metrolínea ) podría aliviarse con un billón de pesos señaló el alcalde de la ciudad Juan Carlos Cárdenas, quien está pidiendo ayuda al gobierno nacional para poder capitalizar nuevamente la empresa de transporte.

“Son cifras que superan el billón de pesos y esperamos que esta sea una solución metropolitana y con concurrencia como lo ha planteado el director nacional de Planeación que se trata de proyectos con concurrencia del orden regional y obviamente con aportes de la nación”, dijo el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas .

