Falta de uso dañó pavimento en puente Hisgaura: insólita respuesta de constructora Sacyr

No para la polémica en Santander por cuenta de los enormes huecos que aparecieron sobre la carretera del puente Hisgaura y que deben repararse con el cambio de la capa asfáltica de la estructura.

Según informó la compañía Sacyr, la contratista española que construyó el puente Hisgaura, la falta de uso no permitió que la capa asfáltica se sellara.

“Esa carpeta asfáltica esta puesta hace dos años y los pavimentos asfálticos, en particular, pueden sufrir desgaste y deterioro por uso como porque no se usa (…) Un pavimento que se instala y no se usa, no se sella, no se consolida, no se compacta, eso cualquier ingeniero colega lo puede afirmar, los pavimentos flexibles deben usarse”, dijo el ingeniero Carlos Rosado, vocero de la empresa Sacyr en Colombia, en diálogo con Blu Radio.

La compañía constructora además explicó que ellos responden por dicha reparación, teniendo en cuenta la garantía de la obra.

“La comunidad debe tener total tranquilidad, mientras adelantamos estos trabajos habrá tránsito por un carril”, agregó.

Sin embargo, el veedor del puente Hisgaura, Danil Velandia, tiene otra versión sobre los daños en el puente.

“La impermeabilización que se utilizó sobre el puente no fue la adecuada, el tema de humedad es muy alto y eso hizo que el pavimento fracasara”, indicó.

