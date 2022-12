Familia bumanguesa perdió a ser querido en tragedia de Guatapé

El drama de esta tragedia ocurrida en Guatapé también lo vive una familia bumanguesa, que perdió a uno de sus seres queridos quien no alcanzo a evacuar la embarcación, se trata de Daniel mora Ortiz de 55 años quien estaba de paseo con su familia.



William Rodríguez, cuñado de la víctima y quien viajó desde Bucaramanga hasta Medellín, permanece en la sede de Medicina legal en la capital antioqueña junto con su hermana y los tres hijos que se salvaron de morir en el naufragio de la embarcación, a la espera de que les entreguen el cuerpo de su ser querido.



“Es muy lamentable y triste lo que ha pasado, lo que me cuenta mi hermana es que ellos iban en el segundo piso y de repente sintieron un estruendo, se partió el barco y en cuestión de tres minutos se hundió; ella alcanzó a salir con sus tres hijos y un joven que los acompañaba pero él no alcanzó a salvarse”.



También cuenta que no les dieron salvavidas y tampoco hubo quien los ayudara dentro de la embarcación en el momento de la tragedia.



Una vez les sea entregado el cuerpo se trasladaran hacia el municipio de Villa Caro en Norte de Santander de donde era oriundo Daniel mora Ortíz.